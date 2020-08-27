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بإجتماع مع كتل سياسية .. الكاظمي يقطع تعهدا بشأن التواجد الامريكي في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-08-27T09:08:18+0000
بإجتماع مع كتل سياسية .. الكاظمي يقطع تعهدا بشأن التواجد الامريكي في العراق

شفق نيوز/ افصحت كتلة "بدر" البرلمانية بزعامة هادي العامري، يوم الخميس، عن تعهد قدمه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعه مع القوى السياسية، بشأن التواجد الامريكي والاجنبي، بصورة عامة في البلاد.

وقال رئيس الكتلة، حسن الكعبي، لوكالة شفق نيوز، ان "الكاظمي، أكد خلال لقائه القوى السياسية، انه يريد ان يتبنى قضية خروج القوات الاجنبية والامريكية من العراق، وجعل القضية مغادرة وليس جدولة"، حسب زعم المتحدث.

وبين ان "كلمة المغادرة هي اقوى من كلمة الجدولة او اعادة انتشار القوات الاجنبية، وتبني الكاظمي لهذا الملف المهمة بهذه الصورة، ولّد حالة اطمئنان لدى القوى السياسية، ونحن ننتظر ونراقب، ما سيفعله الكاظمي بهذا الملف، خلال الفترة المقبلة".

وكان الكاظمي قد حضر ليلة امس اجتماع بمنزل زعيم تحالف "الفتح" الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري ضم عددا من الكتل.

وارتكز الاجتماع على نتائج زيارة الكاظمي الى الولايات المتحدة الامريكية، والاتفاقات التي عقدت هناك، وخاصة فيما يتعلق بالتواجد الاجنبي والامريكي.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 8 قواعد عسكرية في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس. ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود.

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