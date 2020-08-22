بينهم رئيسان .. كشف تفاصيل علاقة مسؤولين عراقيين مع اسرائيل

شفق نيوز/ كشف السياسي العراقي، النائب السابق في البرلمان العراقي، مثال الالوسي، يوم السبت، عن علاقة شخصيات عراقية رسمية (لم يسمها) مع اسرائيل.

وقال الالوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "اغلب السياسيين ما بعد 2003 لديهم علاقات بشكل مباشر او غير مباشر مع اسرائيل، وعقدوا اجتماعات كثيرة من عدد من الشخصيات الإسرائيلية".

وبين ان "احد رؤساء الوزراء العراقيين حاول ان يلتقي مع شخصيات إسرائيلية مسؤولة، وانتظر يومين ولم يلبَ طلبه، فهذه الشخصيات، عرفت ان هذا (الرئيس) يحاول ان يستغلهم من أجل بقائه في منصبه، كما احد رؤساء البرلمان العراقي، عقد اجتماعات مع شخصيات إسرائيلية، وحتى احد وزراء خارجية العراق، ليس من الكورد عقد اجتماعات مع شخصيات إسرائيلية".

وأضاف الالوسي ان "هدف لقاء هذه الشخصيات العراقية مع وفود وشخصيات إسرائيلية، البقاء في السلطة او التستر على سرقات تلك الجهات والشخصيات العراقية خصوصاً في خارج العراق من عقارات واستثمارات وغيرها".

ودعا الآلوسي قد دعا، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى التطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية. ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.

واصبحت الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.