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بعد مهاجمة مقرات الفصائل .. تحالف الصدر يحذر من حرب امريكية – ايرانية بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2020-09-02T09:03:50+0000
بعد مهاجمة مقرات الفصائل .. تحالف الصدر يحذر من حرب امريكية – ايرانية بالعراق

شفق نيوز/ حذر تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، من اندلاع حرب امريكية – ايرانية على الاراضي العراقية.

وقال القيادي في التحالف، النائب محمود الزجراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خشية من قرب اندلاع حرب امريكية – ايرانية على الاراضي العراقية، بعد قيام متظاهرين مدعومين من امريكا بمهاجمة وحرق مقرات فصائل مسلحة مدعومة ومقربة من ايران".

وبين الزجراوي ان "الهدف من اعمال حرق ومهاجمة مقرات الفصائل المسلحة، هو اشعال حرب امريكية – ايرانية على الاراضي العراقية وبأدوات عراقية، وهذا الامر بدأ يقترب وهذا ينذر بكارثة حقيقة، يجب على الجميع التعاون لافشاله".

واقدم متظاهرون خلال الفترة السابقة على حرق مقرات فصائل واحزاب مقربة من ايران وهدمها بالجرافات، في محافظات ذي قار والبصرة.

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