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بعد اضرام النيران فيه .. الى أين تم نقل مكتب البرلمان العراقي بالبصرة؟

Category: سیاسة

Date: 2020-08-25T14:57:15+0000
بعد اضرام النيران فيه .. الى أين تم نقل مكتب البرلمان العراقي بالبصرة؟

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي رفيع في حكومة البصرة، الثلاثاء، ان موظفي مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة انسحبوا من المكتب وغيروا بنايتهم الواقعة في منطقة العشار في مركز محافظة البصرة، بعد احتراق بوابة البناية التي هاجمها محتجون منذ ايام.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة  شفق نيوز ان موظفي مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة انسحبوا الى بناية اخرى على خلفية حرق بوابة البناية في المدة الماضية من قبل بعض المتظاهرين، مشيراً الى ان المبنى تحول الى دائرة تابعة الى حكومة البصرة وهي لجنة قانون ١٦ الخاصة بالتعويضات في المحافظة .

وكان متظاهرو البصرة وتعبيراً عن غضبهم بعد مقتل ناشطين عراقيين، قد احتشد عدد منهم في البصرة أمام مكتب مجلس النواب مطالبين بإقالة محافظ البصرة. وقد أدت القنابل الحارقة التي ألقاها بعض المتظاهرين إلى اندلاع حريق في المبنى، وردت القوى الأمنية بإطلاق النار على المحتجين لتفريقهم.

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