بريطانيا تثني على تحرك لبغداد واربيل وتبدي التزاما بمعالجة التحديات الأوسع للعراق

شفق نيوز/ أشادت بريطانيا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لضمان سلامة المواطنين بينما تكافحان جائحة كوفيد-19.

وقال القائم بأعمال نائب رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير جيمس روسكو ،إن المملكة المتحدة تساعد العراق في مكافحته لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك بتوفير 12 مليون دولار من المساعدات. لكننا ندرك مدى كبر التحدي الذي يسببه الفيروس في العراق، وفق الإحاطة المقدمة من الممثل الخاص للأمين العام.

وأكد السفير البريطاني: وتلتزم المملكة المتحدة بمساعدة الحكومة في معالجة التحديات الأوسع التي تواجه العراق. وأكثر هذه التحديات إلحاحا هي معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، وذلك من خلال إدخال إصلاحات اقتصادية ضرورية. وهنا أيضا باستطاعة المملكة المتحدة المساعدة، بما في ذلك من خلال الشراكة مع العراق بخبرتنا الفنية، والتي اتفقنا بشأنها هذا الأسبوع.

ورحب أيضا بخطوات رئيس الوزراء الكاظمي لإعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي. لكن من الواضح أن التحديات بسبب كوفيد-19، إلى جانب انهيار أسعار النفط وما ترتب عليه من عجز في الميزانية، يفاقمان مشاكل قائمة منذ وقت طويل سببها عدم تنوع الاقتصاد في العراق والنمو السكاني السريع. هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها، ضرورية لكي يتمكن العراق من تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد.

وونوه الى انه بالتالي نحث مجلس الوزراء على طرح برنامج للإصلاح بلا تأخير، وحشد التأييد البرلماني له. والمملكة المتحدة مستعدة للمساعدة، وقد ساهمت بالفعل بأكثر من 19 مليون دولار لصندوق البنك الدولي للإصلاح وإعادة الأعمار في العراق.

وعبر المندوب البريطاني عن الإشادة بجهود رئيس الوزراء الكاظمي لتوطيد العلاقات الثنائية مع الكويت، بما في ذلك تعزيز التعاون بشأن المفقودين الكويتيين وبشأن ملف الممتلكات، وإعادة ما بقي من الأرشيف الوطني الكويتي. وندعو إلى تسوية جميع المسائل العالقة.

وقال: إننا ننوه علما بدعوة رئيس الوزراء الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو 2021، ونحث مجلس النواب على استكمال العمل اللازم بشأن القانون الانتخابي والمسائل ذات الصلة.

وختم السفير روسكو قائلا: وسوف نعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق (يونامي) والحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان أن تكون الانتخابات، حين إجرائها، حرة وتتيح للشعب العراق التعبير عن صوته حقا بشأن مستقبله.