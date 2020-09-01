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برهم صالح يبلغ الامم المتحدة امراً بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-09-01T11:32:23+0000
برهم صالح يبلغ الامم المتحدة امراً بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

شفق نيوز/ شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على أهمية دور منظمة الأمم المتحدة في العراق لدعم العملية الديمقراطية بالبلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الجمهورية برهم صالح،  استقبل اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

واضاف ان رئيس الجمهورية، اكد خلال اللقاء، أهمية دور المنظمة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، لا سيما في الظرف الراهن الذي يسعى فيه العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

بدورِها جددت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسساته، واستمرارها بتقديم المشورة والمساعدة بما يحقق للعراقيين تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن في شهر آب الماضي تحديد يوم السادس من حزيران/يونيو المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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