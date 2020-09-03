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برلمانيون عراقيون "خائفون" من كورونا يوجهون ضربة للعمل التشريعي

Category: سیاسة

Date: 2020-09-03T10:12:08+0000
برلمانيون عراقيون "خائفون" من كورونا يوجهون ضربة للعمل التشريعي

شفق نيوز/ استبعد تحالف "الفتح"، بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، اليوم الخميس، عقد مجلس النواب العراقي، جلساته خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب العراقي، غير قادر على عقد جلساته خلال الفترة المقبلة، بسبب وجود الاصابات الكبيرة بكورونا بصفوف النواب وحتى موظفي البرلمان، فهناك تخوف من بعض النواب من الحضور، خشية اصاباتهم بالفيروس".

وبين انه "حتى لو دعت رئاسة البرلمان العراقي، النواب الى حضور الجلسة، فالنصاب القانوني، على الاغلب لن يتحقق، بسبب مقاطعة النواب خشية من فيروس كورونا، كما هناك معلومات ان جلسة يوم السبت، لم تعقد وسيتم تأجلها لعدة أيام لهذا السبب ايضا".

واعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، عن المباشرة بأعماله بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل على أن يناقش استئناف الجلسات.

واعلن الامين العام لمجلس النواب في بيان نشرته الدائرة الاعلامية للمجلسعن "انطلاق الفصل التشريعي الجديد  ابتداءً من يوم غد الخميس ٣/٩/٢٠٢٠، على ان يباشر المجلس أعماله يوم السبت المقبل".

واصيب عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا ابرزهم نائب رئيس المجلس حسن كريم الكعبي، بينما توفيت البرلمانية عن محافظة ديالى غيداء كمبش بالوباء لتكن اولى ضحايا الفيروس من بين البرلمانيين الذين يزيد عددهم على 300 عضو.

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