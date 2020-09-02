سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بالتزامن مع لقاء بارزاني مع ماكرون والكاظمي.. شيخ جنكي يزور بغداد ويجتمع مع المالكي

Category: سیاسة

Date: 2020-09-02T11:11:30+0000
بالتزامن مع لقاء بارزاني مع ماكرون والكاظمي.. شيخ جنكي يزور بغداد ويجتمع مع المالكي

شفق نيوز/ اتفق الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، يوم الأربعاء، على تنسيق الجهود والعمل مع القوى السياسية داخل البرلمان في حل الملفات المهمة والمتعلقة بالانتخابات.

وقال مكتب المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل بمكتبه، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية ، ومواجهة الازمات وانهاء الخلافات بين المركز والاقليم بموجب القانون". 

واكد المالكي على "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين حزب الدعوة الاسلامية والاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيرا الى الدور المهم الذي يضطلع به حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد واربيل". 

واتفق الجانبان بحسب البيان على "تنسيق الجهود والعمل مع القوى السياسية داخل البرلمان في حل الملفات المهمة والمتعلقة بالانتخابات والتعاون لإقرار قانون منصف ويضمن العدالة للجميع، بعد حل الإشكاليات المتعلقة بالدوائر الانتخابية"، مطالبين الحكومة بـ"تهيئة المتطلبات التي من شأنها توفير البيئة والأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء إلى بغداد، حيث التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يزور بغداد ايضاً.

 

 


related

الإليزيه: ماكرون يزور العراق قريبا ويؤكد دعما لكوردستان

Date: 2019-07-12 07:43:17
الإليزيه: ماكرون يزور العراق قريبا ويؤكد دعما لكوردستان

ماكرون يعلن زيارة لبغداد واقليم كوردستان نهاية العام الحالي

Date: 2019-06-20 18:03:54
ماكرون يعلن زيارة لبغداد واقليم كوردستان نهاية العام الحالي

مقرب من المالكي يوضح حقيقة تكليفه برئاسة جهاز الأمن الوطني

Date: 2020-06-27 17:53:03
مقرب من المالكي يوضح حقيقة تكليفه برئاسة جهاز الأمن الوطني

واشنطن تحث بغداد على إجراء تحقيق سريع وشفاف بأعمال العنف ضد المتظاهرين

Date: 2019-10-17 13:13:11
واشنطن تحث بغداد على إجراء تحقيق سريع وشفاف بأعمال العنف ضد المتظاهرين

ماكرون يدعو لقيادة مرحلة انتقالية وبناء سيادة عراقية مهمة للمنطقة

Date: 2020-09-02 10:18:14
ماكرون يدعو لقيادة مرحلة انتقالية وبناء سيادة عراقية مهمة للمنطقة

رئيس اقليم كوردستان: قصف مقرات الحشد الشعبي "أكبر خطأ ارتُكب"

Date: 2020-03-15 13:08:47
رئيس اقليم كوردستان: قصف مقرات الحشد الشعبي "أكبر خطأ ارتُكب"

تحالفا العامري والمالكي يطالبان عبد المهدي بالتحرك امنيا تجاه الاوضاع في العراق

Date: 2019-10-26 21:55:03
تحالفا العامري والمالكي يطالبان عبد المهدي بالتحرك امنيا تجاه الاوضاع في العراق

عبدالمهدي يشيد بفك نيجيرفان بارزاني العقد ويأمل بحل المشكلات العالقة

Date: 2019-05-28 23:09:53
عبدالمهدي يشيد بفك نيجيرفان بارزاني العقد ويأمل بحل المشكلات العالقة