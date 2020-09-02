بالتزامن مع لقاء بارزاني مع ماكرون والكاظمي.. شيخ جنكي يزور بغداد ويجتمع مع المالكي

شفق نيوز/ اتفق الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، يوم الأربعاء، على تنسيق الجهود والعمل مع القوى السياسية داخل البرلمان في حل الملفات المهمة والمتعلقة بالانتخابات.

وقال مكتب المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل بمكتبه، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية ، ومواجهة الازمات وانهاء الخلافات بين المركز والاقليم بموجب القانون".

واكد المالكي على "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين حزب الدعوة الاسلامية والاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيرا الى الدور المهم الذي يضطلع به حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد واربيل".

واتفق الجانبان بحسب البيان على "تنسيق الجهود والعمل مع القوى السياسية داخل البرلمان في حل الملفات المهمة والمتعلقة بالانتخابات والتعاون لإقرار قانون منصف ويضمن العدالة للجميع، بعد حل الإشكاليات المتعلقة بالدوائر الانتخابية"، مطالبين الحكومة بـ"تهيئة المتطلبات التي من شأنها توفير البيئة والأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء إلى بغداد، حيث التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يزور بغداد ايضاً.



