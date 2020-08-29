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بارزاني يستذكر عاشوراء ويدعو لحلول دستورية للمشاكل بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2020-08-29T08:57:06+0000
بارزاني يستذكر عاشوراء ويدعو لحلول دستورية للمشاكل بالعراق

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت الى نبذ الخلافات والعمل على ايجاد حلول دستورية للخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك في تغريدة له بمناسبة ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي بن ابي طالب سبط نبي الاسلام محمد في واقعة كربلاء.

وقال بارزاني في تغريدته ان "استذکارنا لواقعة عاشوراء الاليمة والوقوف علی معانیها الإنسانية العمیقة من التضحية والاخلاص والقيم العليا، هي فرصة لاستلهام الدروس من اجل توحید الصفوف ونبذ الخلافات في مواجهة الازمات والتحدیات وایجاد الحلول الدستورية للمشاکل وصولا بالعراق الی الاستقرار والازدهار والحياة الکريمة".

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