بارزاني والحكيم يبحثان جملة من القضايا ابرزها الانتخابات المبكرة بالعراق

شفق نيوز/ اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان ظهر اليوم الأربعاء مع عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني.

وذكر بيان صاد عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه جرى خلال الاجتماع بحث أوضاع العراق ومسألة الانتخابات المبكرة والمشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والحوار وخطوات حل المشاكل. كما هنأ الرئيس نيجيرفان بارزاني السيد عمار الحكيم ومؤسسي تحالف (عراقيون) آملاً لهم النجاح والتوفيق.

واضاف البيان "كانت للجانبين آراء متطابقة بشأن أهمية وجود إرادة سياسية لحل مشاكل البلاد والتعاون والعمل المشترك بين الأطراف الوطنية العراقية من أجل اتخاذ خطوات مستقبلية معاً باعتماد رؤى جديدة، لمواجهة التحديات وإنقاذ البلاد من المشاكل والأزمات".

وتابع البيان انه تمت مناقشة وتبادل الآراء حول التصدي للإرهاب، والعملية السياسية في البلاد وأهمية مشاركة واشتراك المكونات العراقية فيها، وحماية القانون وسيادة البلد، والالتزام بالدستور وبالنظام الاتحادي (الفدرالي) من أجل حماية الاستقرار في العراق، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.