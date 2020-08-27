ائتلاف العبادي يحذّر من انفجار مشاكل "كبيرة" بالعراق بسبب أمر يتعلق بالمتظاهرين

شفق نيوز/ حذر ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، يوم الخميس، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من عدم كشف قتلة المتظاهرين، خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف، النائب فلاح الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، انه "يتعين على رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، كشف قتلة المتظاهرين، مهما كلف هذا الأمر فلا يمكن السكوت عن هذا الملف مع اقتراب سنة كاملة، ومرور اكثر من اربعة اشهر على عمر الحكومة، التي كانت من اولويتها هذا الملف".

وبين الخفاجي ان "عدم كشف قتلة المتظاهرين، خلال المرحلة المقبلة، يولد مشاكل كبيرة وكثيرة، خصوصاً ان القتل مستمر حتى الآن، فحكومة مصطفى الكاظمي، لم تكشف هؤلاء القتلة ولم تضع حدا لهذا الامر الخطير، الذي بدأت بعض الاطراف الداخلية والخارجية باستغلاله لإشعال الفوضى والخراب في مدن جنوب العراق".

يشار إلى أن التظاهرات الغاضبة عادت من جديد في مدن جنوب العراق بعد سلسلة عمليات اغتيال طالت ناشطين بارزين في الاحتجاجات في محافظة البصرة وذي قار من قبل مسلحين مجهولين، حيث تفجرت التظاهرات للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين والناشطين.

وتشهد مناطق ومدن وسط وجنوب العراق منذ شهر تشرين الاول لعام 2019 تظاهرات عارمة احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي وتفشي البطالة واستشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة.

وقُتل 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين، بحسب ما اعلنته الحكومة العراقية.

يذكر ان تلك التظاهرات شكلت ضغوطا سياسية كبيرة خاصة بعد قتل المئات من المحتجين واصابة الالاف بجروح مما دفع الى استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.