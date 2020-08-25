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اول وزير بحكومة الكاظمي على كرسي الاستجواب

Category: سیاسة

Date: 2020-08-25T19:52:35+0000
اول وزير بحكومة الكاظمي على كرسي الاستجواب

شفق نيوز/ أعربت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عن نيتها لاستجواب وزير النقل ناصر الشبلي، بسبب ما اسمته بالإخفاقات الإدارية والمالية إبان تسلمه ملف إدارة الوزارة.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير النقل ناصر الشبلي غير متعاون ويمتنع عن الإجابة على أسئلة واستفسارات اللجان بشأن عمل الوزارة وملفات الخطوط  الجوية العراقية".

واضاف أن اعضاء اللجنة ينوون استجواب الوزير الشبلي لوجود "الكثير" من علامات الاستفهام تخص عمل الوزارة، اضافة الى وجود "الكثير" من ملفات الفساد والاخفاقات الإدارية والمالية خلال فترة توليه المنصب".

 

 

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