النجيفي يحذر من اندلاع "فوضى" في جنوب العراق

شفق نيوز/ حذر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، يوم الأحد، من اندلاع "فوضى" في مدن جنوب العراق، فيما بين سبب ذلك.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "الصراع الحالي في جنوب العراق، ينذر باحتمالية اندلاع فوضى"، مشددا على أن "منع الفوضى يتطلب معاونة الجميع".

وأوضح النجيفي أن "الفوضى ليست ناتجة عن المظاهرات، انما هي ناتجة بسبب الفشل الذي تعيشه تلك المناطق بسبب القوى السياسية"، مؤكدا "لهذا يجب معالجة الفشل، لغرض انهاء حالة الفوضى في الجنوب".

وبين أن "ابرز مقومات معالجة الفوضى والفشل، ضبط السلاح المنفلت، وتميز ما بين السلاح المطيع للدولة العراقية وما بين السلاح يعصى اوامر الدولة، فعلى حكومة مصطفى الكاظمي الاهتمام بهذا الملف، وعدم الانصياع الى مصالح القوى السياسية، التي تتعارض مع مصالح الشعب".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد قال في مقابلة متلفزة قبل ايام، إن "السلاح المنفلت في العراق هو سلاح شيعي بيد الفصائل"، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ضبط هذا السلاح "باعتبار ان الحكومة شيعية".

وولد هذا التصريح ردود افعال غاضبة من قوى سياسية شيعية، لدرجة أن قيادياً في تحالف القوى رأى أن تصريحات الحلبوسي، بشأن "السلاح المنفلت"، قد تفقده منصبه.

وتبنى تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم امس السبت طرح الاخير بشأن "السلاح المنفلت" في العراق، وضرورة مبادرة الحكومة الاتحادية بحصره بيد الدولة وتجريد الفصائل الشيعية منه.