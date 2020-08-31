الكورد في صلاح الدين.. تهميش وتغييب اداري وتحذيرات من "طمس ديموغرافي "

شفق نيوز/ شكا ممثلو المكون الكوردي في صلاح الدين، اليوم الاثنين، من تغييب وتهميش اداري "واضح" للمكون في عموم المفاصل الحكومية في المحافظة، فيما حذروا من مخططات ديموغرافية تسعى لطمس الوجود الكوردي في صلاح الدين.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين، وعضو مجلس المحافظة سابقاً، حسن محمد احمد، لوكالة شفق نيوز"، إن "التمثيل الكوردي في المفاصل الادارية والحكومية في صلاح الدين شبه معدوم رغم أن الكورد جزء اساسي من المكون الاجتماعي والقومي في المحافظة ويشكلون 5-7% من سكانها"، مشيراً إلى أن "مناصب الكورد في صلاح الدين وقضاء طوز خورماتو شرقي المحافظة سلبت بشكل شبه تام بعد احداث 17 تشرين الاول/ اكتوبر 2017 وما رافقها من تداعيات استفتاء الاستقلال الكوردستاني آنذاك".

وأضاف أن "المكون الكوردي كان يشغل إدارة الصحة ومديرية توزيع كهرباء صلاح الدين، فضلا عن منصب قائممقام طوز خورماتو قبيل احداث 2017، الا ان جميع المناصب سُلبت منه ولم تعاد حتى الان برغم انها استحقاق قومي وسكاني وفقاً للحقوق التي كفلها الدستور العراقي"، منوهاً على أن "المكون الكوردي لا يشغل حاليا سوى ادارة مستشفى طوز خورماتو الكبير وقسم الزراعة".

وبين احمد أن "قضاء طوز خورماتو كان يتبع ادارياً إلى كركوك الا ان سياسة التعريب والتغيير الديموغرافي التي مارسها النظام السابق الحق قضاء الطوز إداريا الى صلاح الدين لتهميش وتقليل النسبة السكانية للكورد"، مردفاً أن "هذه "سياسة مارسها النظام السابق في جميع المناطق المتنازع عليها في العراق".

وكشف عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني عن "وجود حراك سياسي للكورد نحو ادارة ونواب صلاح الدين والحكومة الاتحادية لإعادة التمثيل الكوردي في المحافظة وفقاً لاستحقاقه التاريخي والقومي"، محذراً من "مساع لطمس الوجود الكوردي في صلاح الدين".