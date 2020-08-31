الكربولي يصدر أول تعليق على حرق "دجلة" ويحدد المتورطين

شفق نيوز/ اتهم رئيس حزب "الحل" جمال الكربولي، "ميليشيات الظلام" بالوقوف وراء حرق مقر قناة "دجلة" المملوكة له في العاصمة بغداد يوم الاثنين.

واقتحم محتجون شيعة غاضبون، مقر قناة دجلة الفضائية الواقع في منطقة الجادرية وسط بغداد، بعد بث قناة "دجلة طرب" أغان في يوم عاشوراء وهو ما اعتبروه "تجاوزا على الشعائر الحسينية".

وأقدم المحتجون على تكسير محتويات المبنى قبل أن يضرموا النيران فيه ويمنعوا فرق الدفاع المدني من إخماده.

وقال الكربولي، في أول تعليق على الحادث، "سأحترم القضاء وأمثل أمامه، على الرغم من أن قناة دجلة طرب موجهة للجمهور العربي للتعريف بالتراث والفن العراقي، وتخلو تماما من أي برنامج سياسي ولا يعمل بها أي صحفي سوى تقنيي الحاسوب وجميعهم يعملون من خارج العراق".

وأضاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أنني عازم على تقديم شكوى عند نفس القاضي على مالكي القنوات والمنصات الالكترونية التي لم تحترم مناسبة وفاة النبي محمد وتصر على انتهاك مقدساتنا ورموزنا الدينية ولا تتوقف منصاتهم الإعلامية عن سب الصحابة فضلا عن الاساءة للأخوة المسيحيين والصابئة والايزيديين".

وأردف بالقول، "اعتدنا على حرق قناة دجلة من قبل ميليشيات الظلام تمام مثل اعتيادنا على اطلاق الكاتيوشا على البعثات الدولية أمام أعين القوات الأمنية.. فقد أحرقوا العراق من قبل".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها المقتحمون، أفراد الأمن وهم يسيرون إلى جانب المقتحمين إلى داخل مقر القناة بينما كان يصيح المحتجون "لبيك يا حسين".

وكان أفراد الأمن حاضرة برفقة المقتحمين عندما كانوا يكسرون محتويات مقر التلفزيون ويضرمون النار فيه دون أن يحركوا ساكناً.

وكانت قناة دجلة قدمت اعتذاراً على بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

وقناة دجلة بشقيها الرئيسية و"طرب" مملوكة للكربولي.







