سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الكاظمي يطلق تعهداً ويؤكد استمرار "ممارسات إجرامية" من عهد صدام

Category: سیاسة

Date: 2020-08-29T17:19:01+0000
الكاظمي يطلق تعهداً ويؤكد استمرار "ممارسات إجرامية" من عهد صدام

شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السبت بأن حكومته ستعمل بكل جدية لمتابعة ملف المفقودين في البلاد، مشيراً إلى أن "ممارسات إجرامية" من عهد النظام السابق بقيادة صدام حسين لا تزال تمارس حتى يومنا هذا.

جاء ذلك خلال استقباله عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ممن غُيّب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم غد الثلاثين من آب.

وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي "استمع الى قصص مؤثرة، روتها العوائل عن أبنائها الذين فُقدوا، في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة".

وتعهد الكاظمي "بمتابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدّية، انطلاقا من مبدأ قانوني ودستوري، فضلا عن كونه مبدأ أخلاقيا".

وبيّن أن "الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس، وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم".

وأضاف الكاظمي أن "ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعهد بمتابعته شخصيا، وهو التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم".


related

بغداد ولندن تبحثان دعم إصلاحات الحكومة العراقية

Date: 2020-07-28 12:30:02
بغداد ولندن تبحثان دعم إصلاحات الحكومة العراقية

العراق يفصح رسمياً عن موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن

Date: 2020-06-23 20:17:23
العراق يفصح رسمياً عن موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن

تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

Date: 2020-05-20 08:11:42
تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

الكاظمي يشكل فريقا وزاريا لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد

Date: 2020-06-06 10:10:26
الكاظمي يشكل فريقا وزاريا لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد

الكاظمي يغادر الى امريكا ويلتقي ترامب الخميس

Date: 2020-08-18 09:03:21
الكاظمي يغادر الى امريكا ويلتقي ترامب الخميس

تحالف سُني يقترح على الكاظمي "المفاضلة" بين مرشحي الحقائب الوزارية

Date: 2020-04-28 18:51:30
تحالف سُني يقترح على الكاظمي "المفاضلة" بين مرشحي الحقائب الوزارية

الكاظمي يوجه بإعادة تقييم قوات شكلها عبد المهدي ويعطي وعدا لـ"الحدث المعنف"

Date: 2020-08-03 09:33:52
الكاظمي يوجه بإعادة تقييم قوات شكلها عبد المهدي ويعطي وعدا لـ"الحدث المعنف"

كتلة برلمانية تؤشر اخفاقا للكاظمي بملفين مهمين

Date: 2020-07-09 09:34:18
كتلة برلمانية تؤشر اخفاقا للكاظمي بملفين مهمين