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الكاظمي يقطع من واشنطن تعهدات للإيزيديين

Category: سیاسة

Date: 2020-08-21T11:27:01+0000
الكاظمي يقطع من واشنطن تعهدات للإيزيديين

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقر إقامته بواشنطن، سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة ، نادية مراد.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي ان الاخير "حب بالمواطنة العراقية الأيزيدية نادية مراد، وأشاد بجهودها الكبيرة في إيصال رسالتها الى العالم، وما تعرّض له الأيزيديون والمكونات الأخرى من انتهاكات صارخة على يد عصابات داعش الإرهابية، وفضح ممارساتهم الوحشية".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله ان "ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، التي تحرص على إعادة جميع النازحين الى منازلهم، ولديها الخطط لإعادة تأهيل المناطق التي تعرّضت للإرهاب ، وإعادة الاستقرار اليها، وإنصاف الأيزيديين وكل العراقيين الذين تعرّضوا الى انتهاكات عصابات داعش، وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم".

وعندما فرض "داعش" سيطرته على مدينة الموصل، قتل وهجر مئات الآلاف من المدنيين، خصوصا من الأقليات الدينية من المسيحيين والإيزيديين.

وصوّت برلمان إقليم كوردستان، لصالح مشروع قرار يعتبر الثالث من أغسطس/ آب من كل عام يومًا لإحياء ذكرى جريمة "الإبادة الجماعية" بحق الإيزيديين على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.


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