الكاظمي يغادر الى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية.

وبحسب بيان اورده مكتب الاعلامي للحكومة، فأن لقاء سيجمع الكاظمي بالملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، موضحا أن القمة الثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية.