الكاظمي يعلن مشروعا نوويا مستقبليا بالعراق .. ماكرون يؤكد اهمية قطار بغداد المعلق

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاربعاء عن مشروع يخص الطاقة النووية الامانة في العراق بإشراف منظمتين دوليتين.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم في بغداد، ان "هناك الكثير من جوانب التعاون بين العراق وفرنسا منها وثيقة التعاون الستراتيجي بين البلدين اذ سنعمل على تعزيزها".

واردف بالقول "نحن ممتنون للدعم الفرنسي في مجال اعادة اعمار المناطق المحررة"، مشيرا الى ان "فرنسا قدمت الكثير لمشاريع اعادة اعمار المناطق التي دمرها داعش".

ونوه الكاظمي الى ان "هناك اولولية للتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة بين البلدين"، مشيرا الى "مشروع مستقبلي للعراق يخص الطاقة النووية والمشاريع السلمية على ان يكون باشراف منظمة الطاقة النووية والطاقة الفرنسية".

واستطرد بالقول ان العراق لن يكون ساحة مواجهة ضد اي بلد في المنطقة".

وقال رئيس مجلس الوزراء ايضا "ناقشنا مع ماكرون دعم الحكومة العراقية في حماية السيادة ونشكر موقفهم على دعم بلادنا في هذا المجال".

من جهته قال ماكرون خلال المؤتمر، ان فرنسا تسعى الى "تعزيز التعاون في المجالات كافة مع العراق، و في المجال الاقتصادي نريد قبل كل شي ان ننظم التمويلات المطلوبة والمشاريع المهة منها قطار بغداد المعلق".

ونوه الى "تعزيز التعاون العسكري من اجل مكافحة داعش فالعراق قد عانى كثيرا وآذته هذه الحرب ضد التنظيم"، مؤكدا ان "المعركة مع داعش مستمرة ونحن ملتزمون بدعم العراق".

وقال الرئيس الفرنسي ايضا "ناقشنا ضرورة وقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق"، مشددا ان "فرنسا حريصة على احترام سيادة العراق".

واكد ماكرون على "دعم توجه الحكومة العراقية الحالية سياسياً وإدارياً وأمنياً"، قائلا "اكرر دعم فرنسا ومساندتها للعمل السياسي والاداري والتاريخي لتعزيز السيادة العراقية".