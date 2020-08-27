الكاظمي يعلن احباط محاولات لإضعاف الجيش العراقي

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الخميس عن احباط حكومته محاولات اردت ان تضعف الجيش العراقي.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي والوفد المرافق لها، بحسب ما ذكره مكتب الكاظمي في بيان اليوم.

وقال البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله ان "فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول الى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية"، مشيرا الى أن "الجيش العراقي تعرّض الى محاولات لإضعافه، وقد تصدّت الحكومة لهذه المحاولات".

وبيّم أن "فرنسا تعدّ شريكا إستراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن كونها دولة صديقة"، مشيرا الى أن "العلاقات بين العراق وفرنسا، علاقات متينة تمتد لسنوات طويلة".

من جهتها أكدت بارلي عزم فرنسا على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما وأن فرنسا قد ساهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش.

واضافت أن فرنسا تشاطر العراق في أن تنظيم داعش مازال يشكل تهديدا للعراق والمنطقة، لاسيما أنشطته الإرهابية في سوريا، ونحن مستمرون بمجابهته، وأشارت الى الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات.

وأعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي عن استعداد بلادها لاستئناف حهود التدريب للقوات العراقية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل وإطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق.

كما بحث الكاظمي، ووزيرة الجيوش الفرنسية الوضع في سوريا، وتأثيره في استقرار العراق والمنطقة.

ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، مساء الأربعاء، إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال 6 أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.