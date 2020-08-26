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الكاظمي يطلب من وزرائه لقاء نظرائهم من دولتين

Category: سیاسة

Date: 2020-08-26T11:26:39+0000
الكاظمي يطلب من وزرائه لقاء نظرائهم من دولتين

شفق نيوز/ طلب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، من وزراء حكومته اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني.

وقال الكاظمي  خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا".

وأضاف أن "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول".

وتابع الكاظمي "على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني"، موضحا ان "التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".

واختتمت في العاصمة الاردنية عمان أمس الثلاثاء، القمة الثلاثية بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واكد البيان الختامي للقمة على الوقوف الى جانب العراق في حماية سيادته وامنه واستقراره.

كما أكد الكاظمي التزام العراق برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة.

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