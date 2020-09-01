الكاظمي يدلي باعتراف مرير ويتوعد: سنتحرك قريباً لفرض القانون

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء إن أجهزة الأمن ستتحرك قريباً وتنفذ عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، معترفاً في الوقت ذاته بعدم قيام أجهزة الأمن بواجباتها على أكمل وجه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته.

وقال الكاظمي، وفق ما نشره مكتبه الإعلامي، "عندما تحاول الحكومة إعادة هيبة الدولة، تحدث ضجة لأن الكثير من الأطراف تعتاش على الفوضى، كي تكون الدولة ضعيفة وتفقد هيبتها.

وأضاف، "نعترف بأن الأجهزة الأمنية لم تستطع القيام بواجباتها بسبب انكسار معنوياتها بسبب تظاهرات اكتوبر الماضي".

وأردف الكاظمي بالقول، "نعمل الآن على استعادة هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون وتحدي الجماعات الإجرامية والسلاح المنفلت، وبدأنا الإجراءات على مدى الأسبوع الماضي".

وتابع قائلاً، "قريبا ستقوم الأجهزة الأمنية بعمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".

وأشار إلى أن "من حق المواطن أن يتظاهر،ولكن ليس من حقه التظاهر لصناعة الفوضى"، مضيفاً أن "على الوزراء العمل على الالتقاء بالمتظاهرين لشرح ظروف الدولة،ويجب أن تكون الإجراءات سريعة".

وقال الكاظمي أيضاً، "ليس المطلوب من الحكومة صنع معجزات كبيرة، إنما المطلوب هو توفير الأمن وحماية الاقتصاد من الانهيار،والوصول الى الانتخابات".







