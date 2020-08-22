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الكاظمي يختم زيارته الأولى لواشنطن ويعود لبغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-08-22T14:40:06+0000
الكاظمي يختم زيارته الأولى لواشنطن ويعود لبغداد

شفق نيوز/ أفاد مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السبت بأن الأخير ختم زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي "يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته الى واشنطن".

وكان الكاظمي قد غادر الثلاثاء إلى واشنطن في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي.

والتقى الكاظمي والوفد المرافق له مسؤولي الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، كما شهدت الزيارة جولة ثانية من مباحثات الحوار الاستراتيجي.

وكان الكاظمي قد قال، في أعقاب لقائه ترامب الخميس، إن الأخير تعهد بسحب ما تبقى من قوات بلاده من العراق في غضون 3 سنوات.

وأبرم العراق في واشنطن اتفاقات مع شركات طاقة أمريكية بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية.


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