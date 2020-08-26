الكاظمي يحضر اجتماعا "مهما" بمنزل العامري

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاربعاء ان الاخير سيحضر اجتماعا الليلة بمنزل زعيم تحالف "الفتح" الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري بحضور عدد من الكتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اجتماعا مهما سيُعقد في منزل العامري وسيحضره الكاظمي الليلة، مضيفا ان الاجتماع ستحضره كتل وقوى سياسية اخرى ولا يقتصر على تحالف "الفتح".

واضاف المصدر ان المجتمعين سيناقشون نتائج زيارة الولايات المتحدة الامريكية، والاتفاقات التي عقدت هناك، خاصة فيما يتعلق بالتواجد الاجنبي والامريكي.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت اجرى فيه الكاظمي زيارة الى الولايات المتحدة التقى فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، و وزير الخارجية مايك بومبيو اضافة الى مسؤولين اخرين.

وصرح سعد السعدي القيادي في تحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الاثنين، بقرب عقد اجتماع بين رئيس الوزراء مجلس العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية كافة، لمناقشة "ملف مهم جداً."

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 8 قواعد عسكرية في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس. ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود.



