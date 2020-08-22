الكاظمي يحدد من مبنى الكونغرس "مبدأ" للتعامل مع العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن العراق دولة ذو سيادة، مشددا على أن "التعامل معه يكون وفق هذا المبدأ"، فيما أشار إلى أن الحوار الاستراتيجي تمخضت عنه "نقاط مهمة".

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير التقى في مبنى الكونغرس رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وحضر اللقاء زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وأعضاء في مجلس النواب هم كل من، عضوي الحزبين الديمقراطيين آنا ايشو والنائب ستيفن لينش، وعضو الحزب الجمهوري ديفين نونيس".

واضاف "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الاخرى، وبحث زيادة كفاءة القوات الأمنية العراقية وقدراتها القتالية بالشكل الذي ينقل العلاقة بين البلدين الى مرحلة جديدة، كما جرى تداول ملف النازحين والأقليات".

وأكد الكاظمي، أن "العراق دولة ذو سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ"، مبيناً ضرورة "تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في المجال الاقتصادي".

واوضح أن "آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه الى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية".

وأشار الكاظمي الى "شكل العلاقة بين البلدين بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأكد أن الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال زيارته الى واشنطن، قد تمخض عنه عدة نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبها رحبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وفقا للبيان، برئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، وأثنت على الخطوات التي اتخذها سيادته منذ توليه مهامه في الحكومة، والجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في ملف المكونات والنازحين".

وبيّنت بيلوسي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية، وأكدت أن العراق بلد مستقل وبلد مهم في منطقة صعبة، وأن هناك اجماعا على دعم استقلالية حكومة العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش".

وفي هذا السياق أكد الكاظمي، أن "ملف المكونات والنازحين يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات حكومته، وهي عازمة على إعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية، وحل الإشكالات التي تواجه أقليات العراق والعمل على دعمها وتمكينها".

وكان من المفترض أن تنتهي زيارة الكاظمي إلى واشنطن مساء أمس الجمعة بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إلا أن مصدرا أفاد بأن الكاظمي بصدد لقاء رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وهو السبب الذي دفع إلى تمديد زيارته إلى العاصمة الأميركية.