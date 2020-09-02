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الكاظمي يجري تغييرات في مناصب اقتصادية رفيعة.. وثيقة

Category: سیاسة

Date: 2020-09-02T16:42:47+0000
الكاظمي يجري تغييرات في مناصب اقتصادية رفيعة.. وثيقة

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقل وتسمية عدد من الشخصيات في مناصب اقتصادية رفيعة بالدولة.  

وبحسب وثيقة صادرة عن مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فأن رئيس الوزراء قرر نقل خدمات خالد صلاح الدين مراد مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الى منصب مدير عام دائرة الدين العام في الوزارة، كما قرر تكليف السيدة برين عبد السلام قاسم الخفاف بمهام مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.

وقرر الكاظمي ايضا، نقل المدير الاقدم من الدائرة الاقتصادية في الوزارة رشاد خضير وحيد الى المصرف الزراعي التعاوني وتكليفه بمهام مدير عام المصرف، ونقل السيدة ناجحة عباس علي مدير عام ديوان التأمين إلى الدائرة الاقتصادية وتكليفها بمهام مدير عام الدائرة.

وقرر كذلك، تكليف حسين علي محيسن الزبيدي معاون مدير عام مصرف  الرافدين بمهام المدير العام.  

 

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