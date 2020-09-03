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الكاظمي يبحث مع وفد كوردي العمل الأمني المشترك ضد خلايا داعش

Category: سیاسة

Date: 2020-09-03T16:10:57+0000
الكاظمي يبحث مع وفد كوردي العمل الأمني المشترك ضد خلايا داعش

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفداً قيادياً من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك للاتحاد.

وشهد اللقاء استعراض أهم التحدّيات الأمنية والخدمية التي تواجه العمل الحكومي، بالإضافة الى الملفات السياسية والاقتصادية على الصعيد الوطني، وكل ما من شأنه تعزيز أسس التعاون والتكامل في العمل والتنمية بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن الأخير شدد خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وذلك لتأمين الساحة العراقية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وما تبقى من فلول تنتهز الفرص للظهور بعدما تلقت ضربات قاصمة تكللت بالنصر العراقي الناجز على الإرهاب.

 

 


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