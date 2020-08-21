الكاظمي الى البرلمان بعد عودته من واشنطن

شفق نيوز/ ذكرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الجمعة، انها ستستضيف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة ملف إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية وزيارته إلى واشنطن.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لـوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة ستقدم طلبا للكاظمي لاستضافته في اللجنة لمناقشة ملف أخراج القوات الأمريكية وزيارته إلى واشنطن"، لافتا إلى أن "الزيارة جاءت بوقت عدم استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد".

وأضاف أن "بعض الكتل السياسية تعول على الزيارة للبحث ملف خروج القوات الأمريكية من البلاد".

و وصل الكاظمي و وفد حكومي مرافق له فجر يوم الخميس الى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، و وزير الخارجية مايمك بومبيو، و مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

ودعا الكاظمي من واشنطن البنوك الأمريكية الى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس الى انفتاح اقتصادي كبير.

واصدر مكتب الكاظمي في وقت سابق من اليوم بيانا مشتركا بين الاخير وترامب جاء فيه: إن الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة في تحقيق الأمن والازدهار.

واضاف البيان انه معاً، تمكّن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة، والقوات الأمنية العراقية من تدمير داعش و خلافتها، ونحن مستمرون بالتنسيق لأجل التأكد من أن داعش لن تشكل تهديداً للعراق، أو أي بلد آخر.

واكد البيان الالتزام طويل الأمد بالتنسيق الأمني الثنائي، لأجل بناء قدرات الجيش العراقي ولأجل مواجهة التهديدات لمصالحنا المشتركة.

واختتم البيان بالقول إن تعاوننا الأمني يضع أساسا لتوسيع جهود التعاون في المجالات الاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية.

يشار الى انه ومنذ مقتل قائق فيلق القدس الايراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المنهدس" ورفقائهما بغارة من طائرة مسيرة امريكية قرب مطار بغداد الدولي تضغط الاطراف السياسية الشيعية المقربة من طهران باتجاه اخراج القوات الاجنبية من البلاد وهذا ما يتحفظ عليه الكورد والسنة.