الفياض يصل دمشق ويسلّم الاسد رسالة من الكاظمي

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مسؤول يوم الاربعاء ان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اجرى زيارة رسمية الى سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الفياض التقى خلال زيارته رئيس النظام السوري بشار الاسد، مضيفا ان رئيس هيئة الحشد سلم الاسد رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

هذا ولم يكشف المصدر عن فحوى الرسالة.

وتأتي هذه الرسالة في وقت اجرى فيه الكاظمي زيارة الى الولايات المتحدة التقى فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، و وزير الخارجية مايك بومبيو اضافة الى مسؤولين اخرين.

وكان الكاظمي قد زار امس العاصمة عمّان وحضر قمة ثلاثية جمعته بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.