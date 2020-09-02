سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الرئيس الفرنسي يصل إلى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-09-02T06:40:03+0000
الرئيس الفرنسي يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادماً من بيروت.

وتدوم زيارة ماكرون بضع ساعات يلتقي فيها أبرز المسؤولين في بغداد وكوردستان.

وماكرون أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، في ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقلّ من شهر: "سأكون في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.

وكان ماكرون قال الجمعة في لقاء مع الصحافيين إنّ "المعركة من أجل سيادة العراق أساسية" للسماح "لهذا الشعب وهذا البلد اللذين عانيا كثيرا" بـ"عدم الخضوع إلى حتمية سيطرة القوى الإقليمية والإرهاب".

وأضاف: "هناك قادة وشعب مدركون لذلك ويريدون أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم"، مشيرا الى أن "دور فرنسا مساعدتهم على ذلك".

وأشار ماكرون الى أنه ينوي "بناء معهم مبادرة قوية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل سيادة العراق".

 

 

 

 

 

 


related

بالتزامن مع لقاء بارزاني مع ماكرون والكاظمي.. شيخ جنكي يزور بغداد ويجتمع مع المالكي

Date: 2020-09-02 11:11:30
بالتزامن مع لقاء بارزاني مع ماكرون والكاظمي.. شيخ جنكي يزور بغداد ويجتمع مع المالكي

الإليزيه: ماكرون يزور العراق قريبا ويؤكد دعما لكوردستان

Date: 2019-07-12 07:43:17
الإليزيه: ماكرون يزور العراق قريبا ويؤكد دعما لكوردستان

ماكرون يزور العراق

Date: 2020-08-31 12:26:29
ماكرون يزور العراق

ماكرون يكشف هدف زيارته لبغداد

Date: 2020-09-02 04:44:32
ماكرون يكشف هدف زيارته لبغداد

ماكرون من بغداد: أتيت لدعم العراق في وقت التحديات

Date: 2020-09-02 09:08:39
ماكرون من بغداد: أتيت لدعم العراق في وقت التحديات

ماكرون يجتمع مع الرئاسات الثلاث: التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق في الداخل والمنطقة

Date: 2020-09-02 09:37:00
ماكرون يجتمع مع الرئاسات الثلاث: التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق في الداخل والمنطقة

العراق يطلب من ماكرون مساعدته لاستعادة الأموال في أوروبا

Date: 2020-09-02 09:52:45
العراق يطلب من ماكرون مساعدته لاستعادة الأموال في أوروبا

ماكرون يبلغ صالح بتحديين: يضعفان الحكومة والدولة والشعب العراقي

Date: 2020-09-02 10:15:54
ماكرون يبلغ صالح بتحديين: يضعفان الحكومة والدولة والشعب العراقي