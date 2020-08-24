سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الديمقراطي الكوردستاني في نينوى يبدي رأياً في الدوائر الانتخابية

Category: سیاسة

Date: 2020-08-24T06:18:03+0000
الديمقراطي الكوردستاني في نينوى يبدي رأياً في الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ اكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، اليوم الاثنين، أن "التوافق السياسي" سيحسم تحديد الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات المقرر مناقشته واقراره خلال الفترات القادمة.

وقال بشار الكيكي لوكالة شفق نيوز، إن "الديمقراطي الكوردستاني يؤيد جعل العراق دائرة انتخابية واحدة وفي حال عدم الاتفاق وتعذر ذلك فسيذهب الامر الى دوائر متعددة لضمان ذهاب اصوات المكونات الى ممثليهم في البرلمان القادم".

واشار الكيكي الى أن "مناقشات قانون الانتخابات والمداولات لم تحسم حتى الان  وبانتظار انعقاد جلسة البرلمان المقررة في الخامس من ايلول القادم لاستكمال مناقشة قانون الانتخابات"، مبيناً أن "القانون بحاجة لمناقشات مستفيضة وتوافقات سياسية للوصول الى صيغ تضمن لجميع المكونات حقوقها الانتخابية".

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، حيث تتمحور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.

وتنص المادة ١٥ من مشروع قانون الانتخابات الجديدة على أن "تقسم الدوائر الانتخابية على اساس دائرة انتخابية الواحدة لكل قضاء في المحافظة".

فيما تنص المادة (49/اولا) من الدستور العراقي على ان "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله".

related

الانتخابات العراقية "المبكرة".. حراك سياسي لتحالفات جديدة

Date: 2020-08-11 06:18:10
الانتخابات العراقية "المبكرة".. حراك سياسي لتحالفات جديدة

مستشار الكاظمي يكشف عن توجه "مالي" بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-08-11 09:12:29
مستشار الكاظمي يكشف عن توجه "مالي" بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

الوطني الكوردستاني يرفض الدوائر الانتخابية المتعددة ويحذر من "المشاكل"

Date: 2020-08-20 06:33:30
الوطني الكوردستاني يرفض الدوائر الانتخابية المتعددة ويحذر من "المشاكل"

مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسجيل تحالفات اقتراع المحافظات

Date: 2019-09-03 11:09:31
مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسجيل تحالفات اقتراع المحافظات

الانتخابات العراقية.. رئيس البرلمان يعقب على اعلان الكاظمي

Date: 2020-08-01 06:06:38
الانتخابات العراقية.. رئيس البرلمان يعقب على اعلان الكاظمي

قانونية البرلمان ترفض اعلان الكاظمي: لا يمتلك صلاحية تحديد موعد الانتخابات

Date: 2020-08-01 11:20:48
قانونية البرلمان ترفض اعلان الكاظمي: لا يمتلك صلاحية تحديد موعد الانتخابات

اعتراض كوردي على موعد الانتخابات العراقية: هذه اسبابنا

Date: 2020-08-04 06:09:16
اعتراض كوردي على موعد الانتخابات العراقية: هذه اسبابنا