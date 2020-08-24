الديمقراطي الكوردستاني في نينوى يبدي رأياً في الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ اكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، اليوم الاثنين، أن "التوافق السياسي" سيحسم تحديد الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات المقرر مناقشته واقراره خلال الفترات القادمة.

وقال بشار الكيكي لوكالة شفق نيوز، إن "الديمقراطي الكوردستاني يؤيد جعل العراق دائرة انتخابية واحدة وفي حال عدم الاتفاق وتعذر ذلك فسيذهب الامر الى دوائر متعددة لضمان ذهاب اصوات المكونات الى ممثليهم في البرلمان القادم".

واشار الكيكي الى أن "مناقشات قانون الانتخابات والمداولات لم تحسم حتى الان وبانتظار انعقاد جلسة البرلمان المقررة في الخامس من ايلول القادم لاستكمال مناقشة قانون الانتخابات"، مبيناً أن "القانون بحاجة لمناقشات مستفيضة وتوافقات سياسية للوصول الى صيغ تضمن لجميع المكونات حقوقها الانتخابية".

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، حيث تتمحور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.

وتنص المادة ١٥ من مشروع قانون الانتخابات الجديدة على أن "تقسم الدوائر الانتخابية على اساس دائرة انتخابية الواحدة لكل قضاء في المحافظة".