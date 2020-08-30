الخزعلي يكشف عن ٢٣ مجموعة مدربة لـ"تصعيد" التوتر جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم السبت، عن وجود مجموعات خاصة قال إن هدفها تصعيد الوضع الأمني في جنوبي العراق.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "23 مجموعة تم تدريبها وتأمين احتياجاتها ومتواجدة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب".

واوضح ان "تركيز المجاميع على محافظات النجف وكربلاء والبصرة وذي قار"، لافتا الى ان "المجاميع مسؤولة عن عمليات الاغتيال وتقوم بتصعيد الوضع الأمني وزيادتها".

وتابع أن "السلاح المنفلت موضوع قديم جديد طرح سابقا ويطرح حاليا والهدف منه زيادة التركيز لطرح هذا الموضوع وتصدي بعض الشخصيات السياسية على المستوى الأول لطرح هذا الموضوع".

وبشان التواجد الأمريكي في العراق قال الخزعلي، "نرفض المدة التي أملاها ترامب على رئيس الوزراء العراقي ونلتزم بقرار البرلمان بخروج القوات الأميركية".

واضاف "سنعمل على تطبيق قرار البرلمان وتنفيذ إرادة الجماهير التي تقف خلف قرار خروج الأميركان".

وتابع الخزعلي "نعلم أن الإدارة الأميركية لا تحترم الإرادة العراقية ولن تخرج من البلاد وتريد البقاء لخدمة المشروع الإسرائيلي الذي يريد تدمير العراق".

واشار الى ان "الإدارة الأميركية ترفض أن يستكمل العراق قدرته التسليحية"، لافتا الى انها "تريد من الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية أن تبقى رهينة ومرتهنة بيد القرار الأميركي وتتحكم به كما تشاء".



