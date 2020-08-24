الخارجية النيابية تكشف عن محتوى القمة الثلاثية في الأردن

شفق نيوز/ كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الاثنين، عن محتوى اجتماع القمة الثلاثية المقررة غداً في الاردن، مؤكدة على تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين بغداد والقاهرة وعمان.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين سيعقدون اجتماعا، غدا الثلاثاء، في العاصمة الاردنية عمان".

وأضاف الفايز، أن "اللقاء سيوثق العلاقات الثنائية والاقتصادية والتعاون الامني والثقافي بين بغداد والقاهرة وعمان"، مبيناً أن "القمة الثلاثة ستناقش أهمية التعاون الأمني والاستخباراتي للمحاربة تنظيم داعش والمجاميع الإرهابية".

وكشف النقاب امس الأحد عن امكانية إلغاء القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر بسبب تسجيل إصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق في عمان بفيروس كورونا.