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الحكيم يعلن دعما للكاظمي بثلاثة ملفات ويوجه طلباً

Category: سیاسة

Date: 2020-08-30T15:36:23+0000
الحكيم يعلن دعما للكاظمي بثلاثة ملفات ويوجه طلباً

شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، يوم السبت، عن دعم حكومة مصطفى الكاظمي بـ3 ملفات ووجه طلبا لها.

وقال الحكيم في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "هيبة الدولة ثابت وطني لا يمكن المجازفة به او تعريضه للاهتزاز والمغامرة"، موضحا "ندعم وبقوة مسار الحكومة العراقية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها واستكمال إجراءاتها في تقصي الحقائق حول احداث تشرين وتقديم الجناة الى العدالة".

واضاف "نطالب الحكومة بحماية المؤسسات العامة والخاصة ومصالح المواطنين ممن يستخدم العنف ولا يمثل في سلوكه التظاهر السلمي".

وجدد الحكيم "دعمه لكل اجراءات مكافحة الفساد ومقاضاة المفسدين".

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

واوضح ان "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي تَنجرُ في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي"، مضيفا ان "القوات الأمنية تحركت بكل طاقاتها وتجري تحقيقات موسعة سنعلن عنها حال اكتمالها"

واعلن الكاظمي "إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول"، متابعا "بدأنا بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".

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