الحكومة العراقية تحذر من محاولات اضعاف الدولة

شفق نيوز/ شدد، هشام داود، مستشار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على أن الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، فيما لفت الى ان محاولة اضعاف الدولة والايحاء بعجزها عن حماية السكان مضر للجميع.

وقال داود في مؤتمره الاسبوعي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هيبة الدولة قضية اساسية تتحمل الحكومة مسؤوليتها ويتم تطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة".

وحذر من أن "عملية اضعاف الدولة وتقديمها بانها لا تستطيع حماية المواطن قضية مضرة بالجميع"، منوهاً على أن "الممارسات البيروقراطية اصبحت عائقا ونسعى لخلق المبادرات الاقتصادية".

وعلى صعيد آخر قال مستشار رئيس الوزراء، أن "مجلس الوزراء يوافق على مقترح تقدم من وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق".