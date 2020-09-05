البرلمان يستعد لاستئناف جلساته في زمن كورونا بكاميرات حرارية.. والصدريون "غير متفائلين"

شفق نيوز/ أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، جدول أعمال جلسة اليوم السبت، مشيرا إلى أن المجلس سيعوض ما فاته خلال أزمة كورونا في الفصل التشريعي الجديد، في وقت أعلنت فيه الأمانة العامة للمجلس جاهزيتها لعقد الجلسات.

وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أهم ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة هو استكمال قانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون الوزراء والوزارات، إضافة إلى مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إضافة إلى عرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى وموضوعات عامة".

وأضاف أن "الفصل التشريعي الجديد سيزداد فيه عدد الجلسات، وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية للقوانين والمقترحات، ويكون حافلاً بالعمل النيابي لتعويض ما فات من الوقت بسبب جائحة كورونا التي عطلت معظم النشاطات في مؤسسات الدولة كافة".

وتابع أن "اجتماعات اللجان ستستمر وهي كانت موجودة أصلاً طيلة الفترة الماضية مع الأنشطة الرقابية ومتابعات النواب الميدانية"، مشيرا إلى أن "هناك عددا من مشاريع القوانين والمقترحات بعضها مؤجلة من الدورات السابقة ولم تكتمل إجراءات تشريعها، سنمضي بها بعد اغنائها بالمناقشات في اللجان المختصة وتوحيد الآراء والاتفاق عليها بين الكتل النيابية".



بدوره، اعلن الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني عن "إكمال التحضيرات والاستعدادات لعقد جلسة مجلس النواب المزمع عقدها بعد ظهر اليوم والجلسات القادمة".

وشملت الإجراءات "تنظيم عملية الدخول الى المجلس ووضع كاميرات حرارية عند المداخل وفرض تدابير صحية على جميع الموظفين والزوار، كذلك اعداد القاعة الكبرى لعقد الجلسة مع مراعاة للشروط الصحية والوقائية".

من جانبه أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي، لليوم السبت، غير فعال، وخال من التصويتات المهمة.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، ان ذلك قد يدفع في عدم حضور النواب للجلسة واكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وبين المسعودي ان "عدم تحقيق النصاب القانوني في جلسة البرلمان، اليوم، ربما يحولها الى جلسة مداولة، وهنا الجلسة تكون غير ذات معنى او فائدة، ولهذا جدول اعمال الجلسة يجب ان يكون فيه تصويتات على القضايا المهمة، خصوصاً فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة".