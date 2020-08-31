سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

البرلمان بصدد تشريع قانون قد يشكل ضربة لحرية الرأي

Category: سیاسة

Date: 2020-08-31T09:20:23+0000
البرلمان بصدد تشريع قانون قد يشكل ضربة لحرية الرأي

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، جاهزية قانون "جرائم المعلوماتية" للتصويت في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وسط مخاوف من أن يحد القانون من حرية الرأي في البلاد.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية واللجان النيابية الأخرى أكملت قانون جرائم المعلوماتية"، مردفاً انه "أصبح جاهزا الآن للتصويت عليه في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب".

وأضاف أن "قانون جرائم المعلوماتية يعد من القوانين المهمة في مجلس النواب، لابد من تشريعه بعد استئناف جلسات المجلس للحد من ظاهرة تسريب ونشر المعلومات والوثائق المهمة للدولة العراقية عبر المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي".

يذكر ان مجلس النواب العراقي شرع بكتابة قانون "الجرائم المعلوماتية" منذ وقت مبكر من عمره، شمل ذلك حتى الدورات السابقة، الا ان عدم الاتفاق على معظم بنوده ومعارضة المجتمع المدني ادت الى تأخير اقراره.

ويخشى كثيرون من ان يكون تطبيق القانون، منطلقا لتقييد الحريات؛ ويقول البعض ان  اقرار القانون قد يكون منطلقا لتجريم انتقاد الأحزاب ونظام المحاصصة والرموز الدينية والسياسية على مواقع التواصل، فيجرم ويحكم بالسجن والغرامات.

وقال نواب في نهاية شهر تموز الماضي، إن لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة قانون الجرائم المعلوماتية وتهيئته للتصويت في جلسات مجلس النواب المقبلة، موضحين انه جرى استكمال جميع الإجراءات والجوانب القانونية والفنية الخاصة بآليات تنفيذ القانون بعد إقراره.


related

مصدر يتوقع تقديم عبد المهدي اسماء وزراء يرغب بتغييرهم للبرلمان

Date: 2019-10-10 11:41:29
مصدر يتوقع تقديم عبد المهدي اسماء وزراء يرغب بتغييرهم للبرلمان

أكبر كتلة سُنية تتخذ قرارها النهائي بشأن تمرير حكومة علاوي

Date: 2020-02-21 13:08:21
أكبر كتلة سُنية تتخذ قرارها النهائي بشأن تمرير حكومة علاوي

تحالف يكشف عن صفقات سياسية ومساع لتغيير الحلبوسي

Date: 2019-07-07 15:12:32
تحالف يكشف عن صفقات سياسية ومساع لتغيير الحلبوسي

مقرب من الزرفي يكشف موعد الجلسة البرلمانية للتصويت على الحكومة الجديدة

Date: 2020-04-04 15:39:03
مقرب من الزرفي يكشف موعد الجلسة البرلمانية للتصويت على الحكومة الجديدة

وزير الدفاع في البرلمان لمناقشة القنابل الغازية و"الطرف الثالث"

Date: 2019-11-27 10:52:53
وزير الدفاع في البرلمان لمناقشة القنابل الغازية و"الطرف الثالث"

الكعبي يتحدث عن سابقة ستشهدها جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

Date: 2020-02-26 21:05:13
الكعبي يتحدث عن سابقة ستشهدها جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

اعلى سلطة قضائية بالعراق تحكم لصالح حيدر العبادي بعدم اقالته من البرلمان

Date: 2019-09-16 11:16:32
اعلى سلطة قضائية بالعراق تحكم لصالح حيدر العبادي بعدم اقالته من البرلمان

تلفزيون: عبد المهدي يسلم كتاب استقالته للبرلمان

Date: 2019-11-30 16:12:33
تلفزيون: عبد المهدي يسلم كتاب استقالته للبرلمان