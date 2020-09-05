البرلمان العراقي يكشف ملفات فساد بمليارات الدنانير تتعلق بكورونا

شفق نيوز/ اعلن عضو لجنة الصحة النيابية النائب عن تحالف "سائرون" جواد الموسوي يوم السبت عن ملفات فساد تُقدر بمليارات الدنانير بوزارة الصحة العراقية شابت الفحوصات لفيروس كورونا.

وقال الموسوي في مؤتمر عقده صحفي اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز ، إن "لجنة الصحة والبيئة رفعت الكثير من ملفات الفساد المتعلقة بوزارة الصحة ، منذ الدورة البرلمانية الحالية وهذه الملفات لغاية اللحظة لم تفتح في هيئة النزاهة ولم يتم حسم اي ملف منها ، ووصلت نحو 30-40 ملفا قيمتها بمئات ملايين من الدولارات". داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اعادة فتحها مرة اخرى ومخاطبة هيئة النزاهة لمعرفة اسباب وحقيقة عدم فتح هذه الملفات.

وبيّن ان "التسويف من قبل هيئة النزاهة في عدم فتح الملفات يولد احباطا لان تلك الملفات ماتزال حبر على ورق حتى الان ، ويدعونا للتساؤل عن اسباب وراء عدم رفعها ، ممكن تكون اسبابا تتعلق بالفساد او سيطرة بعض الاحزاب والشخصيات الكبيرة على هذه الملفات وتمنع فتحها ، واخرها قبل يومين رفعت ملف الى وزارة الصحة بخصوص درجات الوزارة، وهي ملفات مرفوعة الىهيئة النزاهة قبل سنة وحتى الان لم يجر التحقيق فيها".

وتابع الموسوي ان "الوثائق تثبت وجود فساد بناء على تقرير من ديوان الرقابة المالية من خمس صفحات عن فساد بمليارات الدنانير فضلا عن ملفات اخرى تتعلق بفحوصات كورونا فيروس وعملية شراء الخدمة من وزارة الصحة الى شركات معينة لاجراء هذه الفحوصات وعليها الكثير من الملاحظات منها تاخر الفحوصات وعدم دقتها والتلاعب باعدادها ، مثلا شركة تجري 500 فحص لكنها تتقاضى اموالا من وزارة الصحة عن قيمة الف فحص".