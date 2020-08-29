البرلمان العراقي يقترح دمج ثلاث وزارات بوزارة واحدة

شفق نيوز/ كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم السبت، عن مقترح نيابي لدمج وزارات الصناعة والتجارة والزراعة بوزارة واحدة، فيما أشارت إلى أن عمل الوزارات الثلاث ليس بالمستوى المطلوب.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك مقترحاً نيابياً قدم إلى رئاسة مجلس النواب لدمج ثلاث وزارات هي الصناعة والتجارة والزراعة بوزارة واحدة تحت مسمى وزارة الاقتصاد"، لافتة إلى "أهمية دمج الوزارات لمواجهة الإخفاقات الإدارية والفاسدين في دوائر ومؤسسات الدولة".

وأضافت أن "عمل الوزارات الثلاث ليس بالمستوى المطلوب"، مبينة أن "الهدف الرئيسي من المقترح تأمين مفردات البطاقة التموينية من الوزارات الثلاث"، مشددة بالوقت ذاته "على ضرورة تنفيذ هذا المقترح في الحكومة المقبلة".