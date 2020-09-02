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البرلمان العراقي يباشر أعماله ويدرس استئناف الجلسات

Category: سیاسة

Date: 2020-09-02T17:46:26+0000
البرلمان العراقي يباشر أعماله ويدرس استئناف الجلسات

شفق نيوز/ كشف مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بأعماله بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل على أن يناقش استئناف الجلسات.

واعلن الامين العام لمجلس النواب في بيان نشرته الدائرة الاعلامية للمجلس، تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، عن "انطلاق الفصل التشريعي الجديد  ابتداءً من يوم غد الخميس ٣/٩/٢٠٢٠، على ان يباشر المجلس أعماله يوم السبت المقبل".

ووجه الامين العام جميع الدوائر المعنية "باجراء المطلوب و تهيئة المستلزمات والتحضيرات المطلوبة؛ من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة"، لافتاً الى"الاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحياً". 

وعلق البرلمان العراقي جلساته من جراء تسجيل إصابات بفيروس كورونا لكثير من النواب وموظفي البرلمان؛ في وقت أشار مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ إلى توجه نيابي لعقد جلسات البرلمان المقبلة عبر المنصة الإلكترونية المعروفة باسم "الفيديو كونفرانس".

وشكك نواب بأن يفلح البرلمان بعقد جلسة؛ وأفاد مصدر نيابي، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، بأن رئاسة مجلس النواب العراقي باتت غير قادرة على استئناف الجلسات النيابية بعد ارتفاع عدد اصابات أعضائه بفيروس كورونا.


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