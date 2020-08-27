اصابة برلمانية عراقية بفيروس كورونا

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الخميس باصابة عضو مجلس النواب العراقي آلا طالباني بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طالباني خضعت للفحوصات المختبرية واظهرت النتائج اصابتها المؤكدة بالفيروس.

واصيب أكثر من 50 عضوا في البرلمان بالفيروس منذ تفشي ظهوره في البلاد مما أدى الى تعطيل العمل التشريعي وعدم عقد الجلسات.

وتوفيت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى غيداء كمبش في العاشر من شهر تموز الماضي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعرض عدد كبير من مسؤولين وشخصيات اجتماعية ورياضية بينهم قيادات أمنية وضباط رفيعي المستوى إلى الإصابة بفيروس كورونا، فيما توفي عدد منهم بالفيروس.