سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اصابة برلمانية عراقية بفيروس كورونا

Category: سیاسة

Date: 2020-08-27T14:31:45+0000
اصابة برلمانية عراقية بفيروس كورونا

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الخميس باصابة عضو مجلس النواب العراقي آلا طالباني بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طالباني خضعت للفحوصات المختبرية واظهرت النتائج اصابتها المؤكدة بالفيروس.

واصيب أكثر من 50 عضوا في البرلمان بالفيروس منذ تفشي ظهوره في البلاد مما أدى الى تعطيل العمل التشريعي وعدم عقد الجلسات.

وتوفيت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى غيداء كمبش في العاشر من شهر تموز الماضي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعرض عدد كبير من مسؤولين وشخصيات اجتماعية ورياضية بينهم قيادات أمنية وضباط رفيعي المستوى إلى الإصابة بفيروس كورونا، فيما توفي عدد منهم بالفيروس.

related

وثيقة .. برلمانية ترفع لعبد المهدي "وثائق وادلة" خاصة بقضايا فساد في وزارة الداخلية

Date: 2019-08-22 11:27:04
وثيقة .. برلمانية ترفع لعبد المهدي "وثائق وادلة" خاصة بقضايا فساد في وزارة الداخلية

برلمانية تتهم شركة إمارتية بعمليات "نصب واحتيال" في العراق

Date: 2020-05-04 09:11:18
برلمانية تتهم شركة إمارتية بعمليات "نصب واحتيال" في العراق

برلمانية تعلق على اعتقال شبيه "ناظم كزار" لأبن شقيقها: الفيديو فرح به الكويتيون

Date: 2019-09-12 11:58:40
برلمانية تعلق على اعتقال شبيه "ناظم كزار" لأبن شقيقها: الفيديو فرح به الكويتيون

وفاة برلمانية عراقية بفيروس كورونا

Date: 2020-07-10 16:39:58
وفاة برلمانية عراقية بفيروس كورونا

برلمانية: "الساعدي" أُبعد من منصبه بوشاية .. والتمرد لن ينفع المفتشين العموميين

Date: 2019-10-01 12:11:33
برلمانية: "الساعدي" أُبعد من منصبه بوشاية .. والتمرد لن ينفع المفتشين العموميين

بالاسماء .. برلمانية تفصح عن سرقات بمليار دولار في وزارة عراقية

Date: 2019-12-11 09:12:28
بالاسماء .. برلمانية تفصح عن سرقات بمليار دولار في وزارة عراقية

برلمانية تعزو سبب انهيار تجهيز الطاقة بالعراق لمجيء مسؤول جديد

Date: 2020-01-30 09:41:40
برلمانية تعزو سبب انهيار تجهيز الطاقة بالعراق لمجيء مسؤول جديد

برلمانية تقاضي حكومة عبد المهدي لإتخاذها قرارا "خطيرا وكارثيا" يهدد الرواتب

Date: 2020-02-19 09:40:45
برلمانية تقاضي حكومة عبد المهدي لإتخاذها قرارا "خطيرا وكارثيا" يهدد الرواتب