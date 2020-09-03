استدعاء وزيري الداخلية والدفاع بحكومة عبد المهدي للتحقيق بـ"احداث التظاهرات"

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، يوم الخميس، أن الهيأة التحقيققة للنظر بقضايا "احداث التظاهرات" استدعت وزيري الداخلية والدفاع بحكومة عادل عبد المهدي.
وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس كل من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي".
واوضح أن "المجتمعين ناقشوا الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية ".
وبين زيدان أن "الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الا انه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الامن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزيرالداخلية لتنفيذ تلك المذكرات ".
كما اوضح أن "الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا".
ولفت رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى أن "هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وأخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز".