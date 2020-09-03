استدعاء وزيري الداخلية والدفاع بحكومة عبد المهدي للتحقيق بـ"احداث التظاهرات"

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، يوم الخميس، أن الهيأة التحقيققة للنظر بقضايا "احداث التظاهرات" استدعت وزيري الداخلية والدفاع بحكومة عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس كل من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي".

واوضح أن "المجتمعين ناقشوا الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية ".

وبين زيدان أن "الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الا انه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الامن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزيرالداخلية لتنفيذ تلك المذكرات ".

كما اوضح أن "الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا".

ولفت رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى أن "هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وأخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز".