وثيقة.. الأنبار تخفف قيود كورونا باستئناف الأنشطة الرياضية

شفق نيوز/ قررت محافظة الانبار، يوم الخميس، السماح بممارسة الأنشطة الرياضية وفتح ملاعب كرة القدم في المحافظة في تخفيف للقيود المفروضة للوقاية من كورونا.

وقال قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيح كسار في وثيقة وجهها إلى مديرية شؤون أفواج طواري الأنبار واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "نرفق طيا كتاب محافظة الأنبار - مكتب السيد المحافظ المرقم ۱۲۲۳۶ في المتضمن حصول موافقة المحافظ على ممارسة جميع الأنشطة الرياضية وملاعب كرة القدم".

وشدد قائد الشرطة على ان "يتم الالتزام بشروط الوقاية الصحية التي تقرها خلية الأزمة في المحافظة وعدم التجمعات الجماهيرية لغرض الوقاية من فايروس كورونا ويتم أخذ تعهدات على مسؤولي الملاعب والقاعات الرياضية على تطبيق شروط حلية الأزمة وتحميلهم مسؤولية مخالفتهم".



