هل يتأجل الهدف 100 لرونالدو مع البرتغال؟

شفق نيوز/ ربما يضطر كريستيانو رونالدو للانتظار عدة أيام أخرى قبل محاولة تسجيل هدفه المئة مع منتخب البرتغال بعد تعرضه لإصابة في القدم أثارت الشكوك حول مشاركته في مباراة بلاده على أرضها مع كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم السبت.

ورونالدو هو هداف البرتغال عبر العصور وأكثر لاعب في البلاد خوضا للمباريات الدولية وتوقفت أهدافه عند 99 قبل عشرة أشهر منذ هز الشباك في الفوز 2-صفر خارج الديار على لوكسمبورج في آخر مباراة دولية خاضتها البرتغال.

وقال المدرب فرناندو سانتوس للصحفيين “تحوم شكوك حول لحاقه بالمباراة.

“تدرب رونالدو جيدا يومي الاثنين والثلاثاء لكن يوم الأربعاء اشتكى من ألم في أصبع بالقدم.

“بدا الأمر لسعة نحلة لكن تبين أنها عدوى. تم علاجه بالمضادات الحيوية ويبدو أنه عاد لطبيعته لكن لا يزال يتعين علينا تقييم حالته”.

ولم تشهد أوروبا أي مباريات دولية منذ نوفمبر تشرين الثاني بسبب وباء كورونا الذي تسبب في تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى العام القادم.

ويأمل رونالدو (35 عاما) أن يصبح ثاني لاعب فقط يسجل 100 هدف على المستوى الدولي بعد الإيراني علي دائي.

ومباراة البرتغال التالية ستكون خارج الديار أمام السويد يوم الثلاثاء.



