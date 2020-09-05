هدف قاتل يمنح انجلترا فوزاً على آيسلندا

شفق نيوز/ سجل رحيم سترلينغ هدفا في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، ليمنح إنجلترا الفوز بنتيجة 1-0 على أيسلندا في دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم في ريكيافيك السبت بعد أن أهدر أصحاب الأرض فرصة لإدراك التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأحرز سترلينغ الهدف الحاسم من علامة الجزاء، بعد مباراة مخيبة للآمال، عندما قضى الحكم بأن سفيرير إنجي إنجاسون لمس الكرة بيده بعد تسديدة من مهاجم إنجلترا.

وطرد إنجاسون بسبب لمسة اليد ليلعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد كايل ووكر ظهير المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 70.

وحصلت أيسلندا، التي هزمت إنجلترا في بطولة أوروبا 2016، على فرصة للتعادل في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثانية في دوري القسم الأول عندما ارتكب جو غوميز مخالفة ضد ألبرت جودموندسون داخل المنطقة، لكن بيركير بيارناسون سدد فوق العارضة من علامة الجزاء ليحصد فريق المدرب غاريث ساوثغيت النقاط الثلاث.



