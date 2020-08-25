نادي زاخو يستغيث

شفق نيوز/ ناشد عضو الهيئة الادارية ومسؤول اعلام نادي زاخو الرياضي، هشيار سليمان، حكومة اقليم كوردستان لانقاذ ملعب زاخو الدولي وتأهيل مفاصله، فيما طالب حكومة الاقليم بإطلاق ميزانية النادي.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز ان النادي يعاني من شح في الميزانية منذ نحو 3 سنوات وان ملعب كرة القدم بحاجة الى الترميم والتأهيل بجميع مفاصله الخدمية والفنية"، مشيرا الى ان "الميزانية التي كانت تخصص للنادي قبل ثلاث سنوت تقدر ب 30 الف دولار شهرياً".

ودعا هشيار سليمان، حكومة اقليم كوردستان الى اطلاق ميزانية النادي "كي يتمكن من اجراء اصلاحات فنية في السقف والارضية والخدمات الاخرى نظرا لقرب بدء انطلاق الدوري العراقي والكوردستاني"، لافتاً الى ان" الملعب الدولي بحاجة ايضا لملاكات فنية من مهندسين وعمال للارتقاء بمستوى الملعب الذي كان من افضل ملاعب العراق".

يذكر ان ملعب زاخو الدولي افتتح في شهر حزيران من عام 2015 وبني من قبل حكومة اقليم كوردستان بكلفة 20 مليون دولار ويتسع لاكثر من 20 الف متفرج.

وكان اتحاد كرة القدم في اقليم كوردستان قد قرر في وقت سابق إيقاف مباريات الدوري الممتاز للكرة وحتى اشعار اخر، ضمن إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.



