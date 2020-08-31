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ميسي يواصل التمرد على برشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2020-08-31T16:34:09+0000
ميسي يواصل التمرد على برشلونة

شفق نيوز/ خاض برشلونة، اليوم الاثنين، أول مران تحت قيادة المدير الفني الجديد، رونالد كومان، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم المقبل.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد البلوجرانا، عن المران كما كان متوقعًا، بعدما لم يحضر اختبارات فيروس كورونا، أمس الأحد، وذلك وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

ويواصل ميسي التمرد على النادي، من أجل الرحيل هذا الصيف مجانًا، دون اللجوء للشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو.

وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرا، بأنه توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم اهتمام إنتر ميلان وباريس سان جيرمان أيضا بضمه.

ومن المتوقع أن يعقد خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، الأربعاء المقبل، جلسة مع إدارة البارسا للبحث عن حل لهذه الأزمة.


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