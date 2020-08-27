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ميسي يتوصل لاتفاق مع السيتي.. وهذه هي التفاصيل

Category: ريـاضة

Date: 2020-08-27T15:00:33+0000
ميسي يتوصل لاتفاق مع السيتي.. وهذه هي التفاصيل

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الخميس، عن توصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لاتفاق مع مانشستر سيتي، للرحيل عن صفوف البارسا هذا الصيف.

وبحسب إذاعة "كواترو" الإسبانية، فإن مصير ميسي أصبح في صفوف السيتي، إذا لم يضع برشلونة أي عقبات أمام رحيله.

وأضافت: "ميسي لن يخسر أي يورو بسبب رحيله عن برشلونة، حيث سيتقاضى الراتب نفسه في السيتي، وسيكون لديه عقد لثلاثة مواسم، وسيرافقه لويس سواريز، كما سيكون بإمكانه إنهاء مسيرته في صفوف نيويورك سيتي، مع التأكيد على استمرار وجود جوارديولا".

وتابعت: "سافر بالفعل مسؤولو مانشستر سيتي إلى برشلونة، لإتمام الصفقة، رغم عدم اقتناع برشلونة الذي يسعى لإقناع ميسي بالبقاء، وسيكون السيتي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو بجانب لاعب آخر، كما سيتخلى أجويرو عن القميص رقم 10 لمواطنه ميسي".

وأشار التقرير، إلى أن ميسي واضح للغاية بشأن رحيله، لدرجة أنه لم يرد على اتصالات بارتوميو، وسيذهب مع بقية لاعبي برشلونة للخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل العودة على التدريبات.

وأفادت الإذاعة، بأن عائلة ميسي تعمل بالفعل على جمع متعلقاتها الشخصية، استعدادًا للسفر إلى إنجلترا في الأيام المقبلة.


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