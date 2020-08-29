ميسي يتخذ قراره بشأن المشاركة بتدريبات برشلونة

شفق نيوز/ قال تقرير صحفي إسباني، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، يرفض فكرة العودة إلى التدريبات هذا الأسبوع لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

وبحسب إذاعة "RAC1" الكتالونية، فإن ميسي لن يظهر غدًا الأحد في المدينة الرياضية لبرشلونة، للخضوع لاختبار فيروس كورونا، قبل العودة إلى التدريبات.

وأضافت: "ميسي أصبح خارج برشلونة أكثر من أي وقت مضى بعد الفاكس الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي، ويتخذ عدة إجراءات أخرى مثل عدم حضوره غدًا للتأكيد على قراره بالرحيل".

وأفادت عدة تقارير صحفية، أن ميسي توصل لاتفاق شخصي مع مانشستر سيتي، للعمل مع مدربه السابق بيب جوارديولا، وفي انتظار حل أزمته القانونية مع إدارة برشلونة لإعلان الرحيل.



