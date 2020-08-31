غربلة كبيرة بتشكيلة ريال مدريد

شفق نيوز/ كشفت صحيفة ”ماركا“، أن ريال مدريد قرر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التركيز على التخلص من فائض لاعبيه وحل مشاكل المعارين، مستبعدا التعاقد مع لاعبين جدد ويهدف لجمع نحو 150 مليون يورو من إيرادات بيع اللاعبين والتخلص من رواتبهم.

وبعد الإعلان عن بيع أوسكار رودريغيز لفريق إشبيلية يكون ريال مدريد جمع مبلغا يصل إلى 64.5 مليون يورو وتخلص بالفعل من 8 لاعبين في انتظار باقي عمليات البيع والإعارة.

وكانت أكبر صفقة لريال مدريد في الصيف الحالي هي بيع الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو، ثم التخلي عن خافيير سانشيز لبلد الوليد مقابل 3.5 مليون يورو، وداني غوميز لفريق ليفانتي مقابل 2.5 مليون يورو وخورخي دي فروتوس لفريق ليفانتي مقابل 2.5 مليون يورو، فيما دفع إشبيلية 13.5 مليون يورو مقابل ضم أوسكار رودريغيز.

وحافظ ريال مدريد على نسبة في عقود لاعبيه الشباب وحق إعادة شرائهم، باستثناء المغربي أشرف حكيمي، في إطار سياساته في مراقبتهم وإمكانية تطورهم للعودة للفريق الأول.

وأعار ريال مدريد الياباني كوبو لفريق فياريال مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو، فيما أعار المدافع خيسوس فابيخو لغرناطة دون مقابل، واكتفى أن يتكفل فريقه الجديد براتبه والشيء ذاته فعله مع البرازيلي الشاب خيسوس راينير، الذي انتقل معارا لبروسيا دورتموند.

وما زالت عملية التخلص من اللاعبين مستمرة في ريال مدريد وينتظر أن يعلن في الأيام القليلة المقبلة عن انتقال إبراهيم دياز لميلان معارا بشكل رسمي، لكون الصفقة تمت بالفعل، حسب تقارير إعلامية إسبانية وإيطالية.

كما تستعد إدارة ”الميرنغي“ للملفات الشائكة وتضم 3 لاعبين: الكولومبي جيمس رودريغيز القريب من إيفرتون، والمهاجم ماريانو دياز، الذي ما زال يرفض الرحيل إلى بنفيكا، رغم اتفاق ريال مدريد مع الفريق البرتغالي.

ويبقى الملف الأكثر صعوبة هو التخلص من الويلزي غاريث بيل وراتبه البالغ 17 مليون يورو، إذ يرفض اللاعب الرحيل ويرفض تقليص راتبه للرحيل ولم يتلق الفريق عروضا لضمه.

كما يأمل الفريق في الحصول على مبالغ مهمة من صفقات محتملة أبرزها سيرجيو ريغولين، الذي قضى موسما جيدا برفقة إشبيلية معارا، وهناك يضع فرق تهتم بالتعاقد معه وداني سيبايوس، الذي قدم بدوره نهاية موسم جيد برفقة آرسنال ويرغب في الخروج معارا أو بشكل نهائي.